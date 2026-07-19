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Barbara Griesbacher

Barbara Griesbacher

Redakteurin News & Social Media
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Aufgewachsen in der schönen Oststeiermark, mit dem Studium der Übersetzerausbildung in Graz gelandet. Seit 1998 bei der Kleinen Zeitung in verschiedenen Ressorts tätig, aktuell als Digital Editor.