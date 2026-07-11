Christian Zechner

Leiter des Regionalressorts Kärnten und Osttirol, Planungschef Print Kärnten und Osttirol

Jahrgang 1973, geboren in Eisenkappel, aufgewachsen in Weinberg bei Sittersdorf. Nach der Matura in Völkermarkt Studium der Theaterwissenschaft, Publizistik und Kommunikationswissenschaft in Wien. Nach einigen Jahren beim Theater seit 2001 bei der Kleinen Zeitung im Regional- (Völkermarkt, Wolfsberg und Klagenfurt) und Bundeslandressort, seit 2015 Regionalleiter für Kärnten und Osttirol, seit 2021 zusätzlich Planungschef Print für Kärnten und Osttirol.