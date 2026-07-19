Zum Inhalt springen
Club
Shop
Trauerportal
Werbung
Menü
Suche
Rezepte
Dossiers
Videos
Podcasts
Horoskope
Spiele
E-Paper
Wetter
Startseite
Meine Region
Top News
Sport
Rubriken
Orte
Themen
Autoren
Franzobel
Schriftsteller und Sportfan
E-mail
Sport
Fußball ist das Opium des Volkes, Glaubensersatz
Gastkommentar
Franzobel
Sport
Der Fußball ist einfach nicht umzubringen
Kolumne
Franzobel
Sport
Wir hatten auch bei dieser WM einfach wieder die falschen Gegner
Kolumne
Franzobel
Sport
Ausgerechnet! Warum nicht wahr wurde, was klar war
Kolumne
Franzobel
Sport
Genau darin liegt die Mini-Chance Österreichs, Argentinien zu besiegen
Gastkommentar
Franzobel
Sport
Wenn Messi gegen uns geschont wird, bin ich auch nicht gram
Gastkommentar
Franzobel
Sport
„Dubl auf der Gugl“? Die Wiederauferstehung der Stahlstadt als Fußball-Hauptstadt
von
Franzobel
Sport
Oliver Glasner ist der „Momentemacher“, aber kein Mann für Denkmäler
Kolumne
Franzobel
Meinung Sport Steiermark
Den Wölfen geht es an den Kragen
Kolumne
Franzobel
Meinung Sport Steiermark
Potaggerova! Etwas Großes ist im Entstehen
Kolumne
Franzobel
Sport
Ralf Rangnick und die Sache mit den 200.000 Schokohasen
Kolumne
Franzobel
Sport
Keine Stars, von denen man viel lernen kann
Kolumne
Franzobel
Abonnent:in werden
Rubriken
Orte
Themen
Autoren
Spiele
Podcasts
Videos
Rezepte
E-Paper
Club
Gewinnspiele
Newsletter
Archiv
Steirer helfen Steirern
Kärntner in Not
Shop
Auktion
Kinderzeitung
Trauerportal
Partnersuche
Werbung
Impressum
AGB
Datenschutz
Barrierefreiheitserklärung
Hilfe
Cookie-Einstellungen
Push-Mitteilungen
System
Hell
Dunkel
© 2026, kleinezeitung.at | Kleine Zeitung GmbH | Alle Rechte vorbehalten.