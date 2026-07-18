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Jens Mattern
Korrespondent in Skandinavien
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Dänemark kämpft gegen „Danglisch“ und lässt sich neue Worte einfallen
von
Jens Mattern
Chronik
Skandinavien als Hitzefluchtort
Korrespondentenbericht
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Jens Mattern
Politik
Leicht wird es für Frederiksen diesmal nicht
Porträt
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Jens Mattern
Politik
Sie geht auf einen Kaffee mit ihren „Hatern“
von
Jens Mattern
Politik
Diplomatische Bruchlandung für Trumps Grönland-Sondergesandten
von
Jens Mattern
Chronik
Warum ausgerechnet Schweden bei der Elektro-Mobilität eine Ladehemmung hat
von
Jens Mattern
Umwelt & Natur
Rentiere geraten ins Visier der Politik
Korrespondentenbericht
von
Jens Mattern
Politik
Warum ein US-Investor ein Fall für den dänischen Geheimdienst wird
von
Jens Mattern
Politik
Dänemarks Wahlkampf kreiste um Anti-Migrations-Maßnahmen
Korrespondentenbericht
von
Jens Mattern
Chronik
Zieht Høiby-Urteil Norwegens Königshaus in den Abgrund?
von
Jens Mattern
Chronik
Bargeld-Aufstand in Schweden
Korrespondentenbericht
von
Jens Mattern
Chronik
Taxis mit „echten Finnen“ gefallen nicht allen
von
Jens Mattern
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