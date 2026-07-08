Anneliese Horvath

Steirer helfen Steirern

1974, ein guter Jahrgang, besonders in der Oststeiermark. Die Begeisterung für Literatur machte mich zur Buchhändlerin mit mir selbst als gierigster Kundin, danach Seitenwechsel in den Styria Buchverlag. Und weil mir nur Menschen wichtiger sind als Bücher, habe ich 2020 ein neues Kapitel aufgeschlagen und bin seitdem aus Überzeugung und mit Leidenschaft im Hilfsverein „Steirer helfen Steirern“ der Kleinen Zeitung aktiv. Weil: Jeder braucht manchmal Hilfe.