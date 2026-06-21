Sabine Brandes

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Israels Todesstrafengesetz sorgt für Empörung
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Israels Oppositionsführer: „In dieser Frage ist das Land geeint“
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Warum Netanjahu den Iran-Krieg braucht
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