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„Am Flughafen brannte es stundenlang“
Korrespondentenbericht
von
Birgit Svensson
Politik
Hält Trump das Horrorszenario Irak vor Angriff auf den Iran ab?
von
Birgit Svensson
Politik
Syrien sucht den Weg nach vorne – aber wie?
Reportage
von
Birgit Svensson
Chronik
Basra: In der heißesten Stadt der Welt
von
Birgit Svensson
Politik
Was eine Wienerin im irakischen Parlament schaffen will
von
Birgit Svensson
Chronik
An den Pyramiden eröffnet ein Museum der Superlative
Korrespondentenbericht
von
Birgit Svensson
Politik
Wie der erste Marathon in Damaskus in Syriens Zukunft deutet
Reportage
von
Birgit Svensson
Chronik
Warum alle Christen heuer zum selben Termin Ostern feiern
von
Birgit Svensson
Politik
Warum Trumps Gaza-Vorschlag sogar Ägypten zu weit geht
von
Birgit Svensson
Chronik
Libanon: Vertrieben im eigenen Land
Reportage
von
Birgit Svensson
Chronik
Wie im Irak fortan neunjährige Mädchen verheiratet werden sollen
Reportage
von
Birgit Svensson
Politik
Die Hauptstadt des Islamischen Staates sucht eine Zukunft
Korrespondentenbericht
von
Birgit Svensson
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