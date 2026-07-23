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Wanderung zu einem der schönsten Bergseen der Alpen
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Herbert Raffalt
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Wanderung zum Friedenskircherl und dem markanten Gipfel im Ennstal
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Kärntens schönste Aussichtskanzel über dem Ossiacher See
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Auf den Panoramaweg zur Guschen leuchten die Berghänge pink
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Europas schönster Radfernweg an Schwedens Westküste
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Wo die Gipfel des Dachsteins auf dem Kopf stehen
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Herbert Raffalt
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Vom Jasna-See auf den Ciprnik bei Kranjska Gora
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Eine der schönsten Wanderungen in der Steiermark
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Ein schmaler Grat zum Gipfelglück auf der Steinfeldspitze
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Herbert Raffalt radelt durch das grüne Herz Europas
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Dolce Vita auf dem Drauradweg genießen
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Mit den Tourenskiern zu einem Labor über den Wolken
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Herbert Raffalt
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