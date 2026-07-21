Luca Scheiring

Video/News & Social Media

Exil-Tiroler Baujahr 1995. Nach zehn Jahren in Wien, die ich erst mit studieren (Journalismus & Politikwissenschaft), dann mit Praktika (u.A. ZIB Social Media) und zuletzt in der Kommunikationsabteilung der Uni Wien verbracht habe, führt mich das 360° Traineeship zur Kleinen Zeitung. Hier werde ich in den nächsten Monaten das Video- und das Social-Media-Team unterstützen. Beruflich bin ich am liebsten dort, wo sich politische Veränderungen und spannende Lebenswelten in schönen Bildern einfangen lassen. Privat entweder am Laufen oder überall, wo gute Musik gespielt wird.