Christian Wehrschütz

Korrespondent in Ost- und Südosteuropa

Christian Wehrschütz ist Front-Berichterstatter und als solcher mit beträchtlicher Nervenstärke ausgestattet. Er berichtet seit Jahren aus Krisen- und Kriegsgebieten Europas. Wehrschütz ist Ukraine-Korrespondent des ORF und der Kleinen Zeitung sowie Korrespondent für Südosteuropa. 2014 wurde er von der Redaktion von „Der österreichische Journalist“ zum „Journalisten des Jahres“ gewählt. Im Jahr 2022 wurde er für seine Berichterstattung aus der Ukraine mit dem Sonderpreis der Romy-Jury geehrt.