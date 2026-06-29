Christian Wehrschütz
Korrespondent in Ost- und Südosteuropa
Christian Wehrschütz ist Front-Berichterstatter und als solcher mit beträchtlicher Nervenstärke ausgestattet. Er berichtet seit Jahren aus Krisen- und Kriegsgebieten Europas. Wehrschütz ist Ukraine-Korrespondent des ORF und der Kleinen Zeitung sowie Korrespondent für Südosteuropa. 2014 wurde er von der Redaktion von „Der österreichische Journalist“ zum „Journalisten des Jahres“ gewählt. Im Jahr 2022 wurde er für seine Berichterstattung aus der Ukraine mit dem Sonderpreis der Romy-Jury geehrt.
Politik
„Europa ist kein perfekter Ort. Aber es ist ein Ort, zu dem man gehören will“
Gastkommentar
Christian Wehrschütz, Karina Beigelzimer, Zhenya Laptii und Olia Fedorova
Politik
Verdrängte Menschenjagd in Sarajewo
Korrespondentenbericht
Politik
Ein kleines Ibiza im slowenischen Wahlfinale
Korrespondentenbericht
Chronik
Von den Royals bis nach China: So wird gefeiert
Korrespondentenbericht