Ute Baumhackl

Kultur

Nach erfolgreichem Studienabbruch in den Fächern der Germanistik, Anglistik, Slawistik, Arabistik und Lehr- & Wanderjahren mit Stationen unter anderem bei Neue Zeit, Megaphon, Woche, Falter, Presse endlich bei der Kleinen Zeitung gelandet. (Angeblich ist das mehr als 25 Jahre her, aber wer soll das schon glauben.) Nach gut 10 Jahren als Ressortleiterin Kultur & Medien mittlerweile glückliche Chefreporterin im selben Ressort und ebenso glückliche Kolumnistin in der Sonntagsausgabe.