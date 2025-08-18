Katharina Siuka

Stv. Ressortleiterin Regionalredaktionen Steiermark

2017 zur Kleinen Zeitung gestoßen und in den Regionalbüros Feldbach und später Voitsberg angedockt. Hat als gebürtige Oberösterreicherin ein Faible für die steirischen Regionen entwickelt und am liebsten über die Menschen dort, ihr Wirken und ihre Schicksale, geschrieben. Was Recherche in der Nachbarschaft der Leserinnen und Leser bedeutet? Demut und Dankbarkeit. Ist als stellvertretender Ressortleiterin der Regionalredaktionen Steiermark für die Regionalausgaben in der gedruckten Zeitung verantwortlich.