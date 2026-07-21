Verena Strobl

Redakteurin Regionalredaktion Leoben

1992 in Leoben geboren und aufgewachsen. Für das Studium der Anglistik und Amerikanistik ausgezogen in die große weite Welt nach Graz, um dann ab 2017 in der ehemaligen Heimatstadt beruflich erste Schritte im Regionaljournalismus zu machen. Seit 2021 als Redakteurin für die Kleine Zeitung in Leoben im Einsatz. Wenn nicht gerade auf der Suche nach spannenden Menschen und interessanten Geschichten für die Zeitung, werden am liebsten die Seiten des eigenen Reisepasses gefüllt.