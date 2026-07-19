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Michael Lorber
Stv. Ressortleiter Sport
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Seit 2007 bei der Kleinen Zeitung, seit 2019 stellvertretender Ressortleiter der Sportredaktion
Sport
Nie zuvor gab es einen verdienteren Weltmeister als Spanien
Kommentar
Michael Lorber
Sport
Die Argentinier ließen die „Three Lions“ wie zahme Kätzchen aussehen
Kommentar
Michael Lorber
Sport
So sehen die neuen Trikots des SK Sturm aus
von
Michael Lorber
Sport
Andreas Schicker wird 40: „Millionär bin ich noch nicht“
Interview
von
Peter Klimkeit
und
Michael Lorber
Sport
„,Bist du deppert‘ kann man nicht planen, es ist von Herzen gekommen“
von
Michael Lorber
Sport
Graz oder Klagenfurt? Der SK Sturm kämpft um ein echtes Heimspiel
von
Michael Lorber
Sport
Der nächste Umbruch ist beim SK Sturm in vollem Gang
von
Michael Lorber
Sport
Den Abschied von Sturm-Kapitän Stefan Hierländer hätte auch Hollywood nicht eleganter geschrieben
Kommentar
Michael Lorber
Sport
Neun Gründe, warum der SK Sturm heute wieder Meister wird
von
Peter Altmann
und
Michael Lorber
Sport
Jusuf Gazibegovic vor Abschied: „Wenn Sturm mich braucht, bin ich da“
von
Michael Lorber
Sport
Ein Wiener soll Sturms Glücksbringer gegen Rapid sein
von
Michael Lorber
Sport
Luca Weinhandl und Stefan Hierländer: Ein Rekord, ein Abschied und ein besonderes Foto
von
Peter Altmann
und
Michael Lorber
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