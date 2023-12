23. Dezember: Südoststeiermark: Polizei nahm 33-Jährigen wegen Brandstiftung fest Ein 33-Jähriger soll die Fassade einer Garage in St. Peter am Ottersbach in Brand gesetzt haben. Der Grund? Er soll für seine errichteten Arbeiten nicht von den Hausbewohnern bezahlt worden sein.

22. Dezember: Sturm und glatte Straßen: Eisglatte Straßen sorgten für Ausrutscher und einsatzreiche Nacht Plötzlich wechselnde Straßenverhältnisse überraschten in der Nacht mehrere Autofahrer und führten zu Unfällen. In Unterlamm deckten Sturmböen ein Dach teilweise ab.

22. Dezember: Autounfall: Kollision zweier Pkw: Eine Person verletzt In Söchau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall, nachdem ein Fahrzeuglenker beim Linksabbiegen den anderen übersehen hatte. Alkohol war nicht im Spiel.

21. Dezember: Autofahrer hatte Riesenglück: Pkw blieb auf Bahngleis hängen, Zug konnte gerade noch anhalten Ein Pkw-Lenker kam in Halbenrain von der Straße ab und blieb auf dem Bahngleis hängen. Eine herannahende Triebwagengarnitur konnte gerade noch rechtzeitig anhalten.

20. Dezember: Vier Feuerwehren im Einsatz: Brand an der Fassade einer Garage in Glauning Im Ortsteil Glauning (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) geriet am Dienstagabend die Fassade einer Garage in Brand. Die Brandursache wird derzeit ermittelt.

20. Dezember: Schwer verletzt: Auto überschlug sich mehrmals: 32-Jähriger musste aus Wrack befreit werden Ob der Mann in Petzelsdorf bei Fehring alkoholisiert und zu schnell unterwegs gewesen sein könnte, ist derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.

16. Dezember: Feldbach: Schwer verletzt: Fußgänger von Alko-Lenker erfasst Beim Abbiegen dürfte ein alkoholisierter Lenker einen Fußgänger übersehen haben. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

14. Dezember: St. Anna am Aigen: Auto kam von Straße ab und krachte in Hausmauer Im Ortsteil Plesch in St. Anna am Aigen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer krachte gegen eine Hausecke und wurde unbestimmten Grades verletzt.

6. Dezember: Eine verletzte Person: Firmenbus kam von Fahrbahn ab und überschlug sich Auf der L 216 in Saaz (Marktgemeinde Paldau) kam ein Firmenbus von der Fahrbahn ab und landete im Acker. Der Lenker wurde ins LKH Feldbach gebracht.

4. Dezember: Schotterteiche Eichfeld: Bagger verlor 80 Liter Öl wegen eines technischen Defekts In Eichfeld (Gemeinde Mureck) verlor ein Bagger 80 Liter Hydrauliköl. Das Öl kontaminierte Schotter und Erdreich. Ein Boot zog im Teich eine Ölsperre auf.

2. Dezember: Sankt Stefan im Rosental: Frontal in einen Baum gekracht Ein Pkw-Lenker kam am Samstag in einer Linkskurve von der Straße ab. Das Auto stieß frontal gegen einen Baum.

28. November: Großeinsatz: Keller in Feldbach stand in Vollbrand Rund 50 Feuerwehrleute standen im Einsatz, um einen Kellerbrand in Feldbach zu löschen. Es dürfte heiße Asche eingesaugt worden sein, die ein Feuer entzündete.

16. November: Feldbacher Straße B 68: Tödlicher Verkehrsunfall in Feldbach Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 53-jähriger Pkw-Lenker Mittwochabend ohne Fremdbeteiligung von der Fahrbahn ab. Der Mann erlitt tödliche Verletzungen.

16. November: Feldbach: Suchaktion nach gestürztem Mann in der Raab ergebnislos eingestellt Am Mittwoch und Donnerstag wurde in Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, nach einem in die Raab gestürzten Mann gesucht. Am Donnerstagmittag wurde die Suche ergebnislos eingestellt.