In der Nacht auf Mittwoch standen die Feuerwehren Kirchberg an der Raab, Berndorf und Oberdorf bei einem Wohnhausbrand in Kirchberg an der Raab im Einsatz. Die Bewohner waren gegen 3.30 Uhr durch Brandgeruch geweckt worden und alarmierten sofort die Feuerwehr – zu diesem Zeitpunkt stand die Fassade des Holzhauses bereits in Flammen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Hausbesitzer gerade dabei, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen.