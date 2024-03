Zu einem Brand in einem Wohnhaus in Straden kam es am Dienstag am späten Nachmittag. Gegen 15 Uhr hatte eine 32-jährige Frau den Holzofen (Zentralheizung) in der Küche des Wohnhauses eingeheizt. Am frühen Abend heizte sie dann nochmals nach. Dann gingen die 32-Jährige, ihr 48-jähriger Ehemann und der einjährige Sohn ins Wohnzimmer. Der fünfjährige Sohn des Paares begab sich ins Schlafzimmer. Gegen 19.30 Uhr nahm der 48-Jährige plötzlich ein Geräusch aus der Küche wahr und bemerkte Flammen unterhalb des Ofenrohrs der Zentralheizung. Dort stand ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Karton in Brand. Der Mann nahm den Karton und rannte damit ins Freie.