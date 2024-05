Dankbarkeit und Trauer zugleich in der Gemeinde St. Peter am Ottersbach: Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnten bei einem Großbrand in einem Schweinemaststall in der Nacht auf Freitag rund 1000 Tiere in Sicherheit gebracht werden – doch 700 Schweine verendeten. Auch der Großteil des Stalles wurde ein Raub der Flammen. „Es konnte erhoben werden, dass der Brand im östlichen Bereich des Stalles seinen Ausgang nahm und sich über die hölzerne Dachkonstruktion über das gesamte Gebäude (ca. 95 x 35 m Gesamtfläche) ausbreitete“, heißt es nun seitens der Polizei. „Als Brandursache wurde ein technischer Defekt festgestellt, ein menschliches Fehlverhalten oder Brandstiftung kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.“ Den konkreten Auslöser wollen Beamten des Landeskriminalamtes Steiermark in Kooperation mit einem Sachverständigen der „Landesstelle für Brandverhütung“ aber noch eruieren. Auch die genaue Schadenshöhe ist noch offen.