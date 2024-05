Gegen 20 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter des Schweinemastbetriebes bei Dietersdorf am Gnasbach in der Gemeinde St. Peter am Ottersbach die Feuerwehr, nachdem er Brandgeruch und schließlich Flammen aus dem hinteren Teil des Stalles bemerkt hatte. Innerhalb kürzester Zeit stand das gesamte Stallgebäude in Vollbrand. In dem Stall befanden sich zu diesem Zeitpunkt etwa 1700 Mastschweine. Etwa tausend Tiere konnten gerettet und in Ersatzställen untergebracht werden. Mehrere hundert Mastschweine verendeten oder mussten in Anwesenheit von Amtstierärzten von ihren Leiden erlöst werden.

24 Feuerwehren mit insgesamt 298 Feuerwehrleuten waren zur Brandbekämpfung im Einsatz. Zwei Einsatzkräfte wurden dabei leicht verletzt. Gegen 1.20 Uhr konnte „Brand aus“ vermeldet werden. Das Landeskriminalamt Steiermark, Ermittlungsbereich Brand, hat in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

Mehr Informationen in Kürze.