Am Donnerstagvormittag erstattete der Jagdleiter Anzeige, dass ein Hochstand in Doiber (Gemeinde St. Martin an der Raab, Bezirk Jennersdorf) zerstört worden ist. Das teilte die Landespolizeidirektion Burgenland in einer Aussendung am Freitag mit. Der Mann hatte die Beschädigung bemerkt. Die Polizei geht davon aus, dass die unbekannten Täter die Holzkanzel, die sich auf einem zwei Meter hohen Podest befand, vermutlich durch Verwendung von Pyrotechnik gesprengt haben. Teile des Hochstandes wurden durch die Wucht der Explosion im Umkreis von bis zu 40 Metern verteilt. Der Tatort befindet sich außerhalb des verbauten Ortsgebietes.

Explosion am Mittwochabend

Wie die Polizei mitteilt, habe sich die Explosion laut Aussagen von Zeugen bereits am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr ereignet. Eine Hausbesitzerin nahm dabei noch das Vibrieren ihrer Fensterscheiben wahr, heißt es seitens der Polizei.

Bei der Tatortarbeit kam auch eine Drohne zum Einsatz. Es konnten Pyrotechnikreste vorgefunden werden. Der Kriminaldienst des Bezirkspolizeikommandos Jennersdorf ermittelt und ersucht um Hinweise unter 059133 1210.