Am Mittwoch gegen 5.20 Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Goritz bei Radkersburg zu einer Menschenrettung alarmiert: Auf der L 204 zwischen Goritz und Pölten waren zwei Frauen aus Slowenien mit ihrem Pkw unterwegs, als sie von der Fahrbahn abkamen und frontal in einen Baum krachten. Laut eigenen Angaben lief auf Höhe Straßenkilometer 28,170 ein Reh über die Fahrbahn. Die Lenkerin (45) und ihre Beifahrerin (36) wurden schwer verletzt und waren im Fahrzeug eingeklemmt. Ein unbeteiligter Pkw-Lenker verständigte die Rettungskräfte.