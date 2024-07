Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Neumarkt ein Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Kärntnerin kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Am Pkw der Frau entstand Totalschaden, der Lkw - gelenkt von einem 56-Jährigen - wurde an der Front leicht beschädigt.

Beide Fahrer wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei auf Anfrage der Kleinen Zeitung mitteilte, waren beide nach dem Unfall ansprechbar. Über die Schwere der Verletzungen konnte am Dienstagabend noch nichts gesagt werden.

Aufgrund der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die B317 im Bereich der Unfallstelle von 14.40 Uhr bis 15.45 Uhr sowie von 16.10 Uhr bis 16.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.