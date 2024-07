Am 21. Juli gegen 8:25 Uhr lenkte ein 19-jähriger Österreicher ein nicht zum Verkehr zugelassenes Motorrad auf der öffentlichen Gemeindestraße im Gemeindegebiet von Oberlienz in östliche Richtung. Im Kreuzungsbereich mit der Oberlienzer Straße bog er rechtwinklig in Richtung Norden ab, wobei er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Er geriet auf die östliche steile Böschung und kam nach circa 15 Metern zu Sturz, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog.

Angrenzende Hausbewohner setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 19-Jährige ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Motorradfahrer ist nicht im Besitz der entsprechenden Lenkerberechtigung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wird wegen diverser Übertretungen nach der StVO, dem KFG sowie dem FSG an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.