Um 6.10 Uhr war ein 31-Jähriger am Rauchbergweg in Wolfgruben unterwegs in Richtung der Stadt St. Ruprecht/Raab. Der Grazer mit indischer Staatsbürgerschaft gab bei der Polizei an, dass ein Tier in einer Linkskurve kurz vor einem Waldstück auf die Fahrbahn lief. Daher verriss der 31-Jährige das Fahrzeug nach rechts und fuhr mit dem rechten Vorderreifen in einen Betonkanal am Straßenbankett. Sein Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach liegend zum Stillstand.