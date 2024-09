Am Montag gegen 14.45 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Klöch, Hürth und Tieschen mit rund 30 Feuerwehrmitgliedern zu einem Firmengelände in Klöch alarmiert. Ein LKW-Fahrer hatte beim Einbiegen seinen mit Bitumenemulsion beladenen Tankanhänger beschädigt. Dabei seien angaben der Feuerwehr zufolge rund 16.000 Liter des Schadstoffes auf das Firmengelände und in einen angrenzenden Graben geflossen.



Zudem könnte die Bitumenlösung auch in einen auf dem Firmengelände befindlichen Kanal geflossen sein, so Josef Baumgartner aus dem Presseteam des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg. Deshalb ist auch der Ölalarmdienst aus Graz angefordert worden, um die Lage zu überprüfen. „Es besteht aber kein Grund zur Panik, der Schadstoff wurde bereits mit Schotter aufgefangen“, so Baumgartner. Auch Mitarbeiter der Firma Saubermacher sind unterwegs. Sie werden gemeinsam mit der Feuerwehr das Gelände reinigen.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr sind auch die Polizei und der Bereitschaftsdienst der Bezirkshauptmannschaft vor Ort. Es gibt keine Verletzten. Einsatzleiter ist Gerhard Weber von der FF Klöch. Der Einsatz dürfte noch länger andauern, heißt es von der Feuerwehr.