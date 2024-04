Gegen 8.10 Uhr fuhren am heutigen Donnerstag bei einem Baumarkt in Wildon bereits die Feuerwehr und Polizei ein. Am Betriebsgelände war bei einem Lkw der Hydraulikschlauch geplatzt und infolgedessen rund 100 Liter Hydrauliköl ausgelaufen. Das Öl gelangte auch in den Kanal.

15 Feuerwehrleute aus Wildon und Lebring reinigten das betroffene Areal und den Kanalschacht und banden die Betriebsmittel. Zusätzlich wurde das gebundene Öl im Kanal von einem Spezialunternehmen abgesaugt. Gegen 10 Uhr war der Einsatz beendet.