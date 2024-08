Bei der Kläranlage Gössendorf ist es am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zum Austritt von Eisen(III)Chlorid-Lösung gekommen. Die Flüssigkeit wird bei der biologischen Abwasserreinigung als Flockungsmittel verwendet. Der Umweltalarmdienst wurde mit den Freiwilligen Feuerwehren Thondorf (Einsatzleitung), Werndorf (Schadstoffeinheit) sowie Wundschuh (Unterstützung) alarmiert.

Für die Einsatzkräfte galt es, das Auslaufen des Schadstoffes einzudämmen, den ausgelaufenen Schadstoff zu binden sowie in Absprache mit dem Umweltalarmdienst und dem Betreiber der Kläranlage den Stoff so weit zu verdünnen, dass er nach pH-Wert-Messungen gefahrlos in die entsprechenden Becken gepumpt werden konnte. Zusätzlich wurden die Maßnahmen mit dem diensthabenden Bereitschaftsoffizier der Berufsfeuerwehr Graz abgesprochen.

Die Arbeiten im unmittelbaren Einflussbereich des Stoffes wurden mit schwerem Atemschutz abgewickelt. Anschließend wurden die Atemschutzgeräteträger und Gerätschaften dekontaminiert.