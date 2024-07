Erst am Dienstag kam es in Bad Gleichenberg zu einem Fahrzeugbrand mit erheblichem Sachschaden, nun schrillten auch am Mittwochvormittag um kurz nach 11 Uhr im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Feldbach die Sirenen. Auch hier: Alarmierung „Fahrzeugbrand“. In der Franz-Seiner-Gasse nahe der Kulturwerkstatt schien ein Firmenbus Feuer gefangen zu haben, eine starke Rauchentwicklung auf der Unterseite des Fahrzeugs rief auch eine Nachbarin auf den Plan. „Die ist dann mit einem Pulverlöscher dazugekommen und gemeinsam haben der Fahrer und sie mit dem Löschen angefangen“, erklärt Einsatzleiter und Kommandant der FF Feldbach Peter Baptist.