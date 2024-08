Am Dienstagabend wurden einer 41-jährigen Frau in Ratschendorf im Bezirk Südoststeiermark Bastelarbeiten in einem Heizungsraum zum Verhängnis. Laut Polizei dürfte die Frau versucht haben ein größeres Kunststofffass zu einer Schütte für Pellets umzufunktionieren. Dabei hatte sie zuvor einen PU-Schaum auch bekannt als Montageschaum in einem schmalen Plastikbehälter im Fass angebracht und hantierte mit einem Akkuschrauber.