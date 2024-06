Die Lahn in Rudersdorf im Burgenland ist statt eines zahmen Baches derzeit ein reißender Fluss. Laut Feuerwehr gab es zuletzt Regenmengen von über 100 Litern pro Quadratmeter in den Zuflüssen, an der Messstelle in Dobersdorf sei ein mittlerer Wasserstand von 1,25 Metern normal, die Spitze zuletzt betrug 5,11 Meter.

© Screenshot 11.6., 7.15 Uhr/https://ehyd.gv.at/

Insgesamt habe sich die Lage verbessert, obwohl es in der Nacht neuerlich geregnet habe. Das Problem ist Rudersdorf: Die erste Welle an Hochwasser sei so nicht absehbar gewesen und in der Wucht auch die Einsatzkräfte überrascht habe. Ein Dammbruch in der Steiermark soll mit schuld an der Situation sein. Die letzten Keller werden noch ausgepumpt, doch man bleibt wachsam, berichtet Ö1 Dienstag früh.

Ein starkes Gewitter mit relativ großen Regenmengen führte Samstagabend binnen kürzester Zeit zu überfluteten Kellern in Rudersdorf. „Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag mussten einige Keller ausgepumpt werden“, teilte Martin Ernst, Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Jennersdorf, mit.

Am Sonntag verschärfte sich die Situation dramatisch: Nachdem es in der Oststeiermark zu starkem Niederschlag gekommen war, konnte ein Damm – es dürfte jener in Bad Waltersdorf sein – dem Wasserdruck Sonntagfrüh nicht mehr standhalten. Der an sich harmlose Lahnbach verwandelte sich in kürzester Zeit zu einem reißenden Fluss, der auch drei Brücken mit sich riss.