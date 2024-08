Gegen 9 Uhr wurden am Sonntag die Einsatzkräfte zu einem Dachstuhlbrand bei einem Wohnhaus in Riegersburg im Bezirk Südoststeiermark beordert. Beim Eintreffen stand das Dachgeschoß des Einfamilienhauses bereits in Vollbrand, 15 Fahrzeuge und 80 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren kamen zur Brandbekämpfung zum Einsatz. Durch das Feuer wurde das gesamte Obergeschoß des Anwesens zerstört. Es entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe, Personen wurden nicht verletzt.

Hornissenbekämpfung

Als Brandursache konnte mittlerweile erhoben werden, dass der 54-jährige Hausbesitzer versucht hat, mit einem Gaskartuschenbrenner ein Hornissennest im Bereich der Sichtschalung zu entfernen. Dadurch entstand hinter der Sichtschalung ein Brand, welcher sich in Folge auf den gesamten Dachstuhl ausbreitete. Löschversuche des Hausbesitzers und der zu Hilfe gekommenen Nachbarn blieben erfolglos.