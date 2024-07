Auf der B 66 wollte Mittwochvormittag der Lenker eines Firmenautos, der aus Bad Gleichenberg kam, im Bereich Klausen (Gemeinde Bad Gleichenberg) nach links in Richtung Golfplatz einbiegen. Dazu musste er den Gegenverkehr der stark befahrenen Straße abwarten. Ein nachkommender Autolenker dürfte das übersehen haben, fuhr auf das stehende Fahrzeug auf und wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert.

Bergung mit Kran

Eine entgegenkommende Fahrzeuglenkerin konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und krachte in das Fahrzeug. Zwei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt und in das LKH Feldbach gebracht. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Gleichenberg und Bairisch Kölldorf schleppten die Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich, banden auslaufende Betriebsmittel und reinigten die Straße. Für die Dauer der Sperre wurden Pkw vom Straßenerhaltungsdienst großräumig umgeleitet, Lkw mussten die Sperre abwarten – sie ist inzwischen aufgehoben.

Für die Bergung eines Fahrzeuges wurde das Wechselladefahrzeug mit Kran der Feuerwehr Feldbach angefordert. Einsatzleiter war Christian Eberhart, insgesamt waren fünf Feuerwehrfahrzeuge mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Auch das Rote Kreuz, die Polizei und der Straßenerhaltungsdienst waren im Einsatz.