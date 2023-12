Auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Plesch (Gemeinde St. Anna am Aigen) kam es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einer Begegnung zwischen einem Lkw und einem Pkw. Der Lkw-Fahrer gab an, dass der Autofahrer ihm auf seiner Seite (rechte Seite) entgegengekommen sei. Der Lkw-Fahrer ist auf die linke Straßenseite ausgewichen, sodass es zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Der Mann krachte mit seinem Auto jedoch gegen eine Hausecke.

Autofahrer unbestimmten Grades verletzt

Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt, weshalb der Lkw-Lenker gemeinsam mit Nachbarn den Autofahrer aus dem Fahrzeug befreite. Das Rote Kreuz Gnas brachte den Mann – er ist unbestimmten Grades verletzt – ins LKH Feldbach.

Beschädigtes Auto und Hausecke | Das Auto wurde schwer beschädigt © Karl Lenz, Pressebeauftragter des Abschnittes 3

Im Einsatz standen die FF St. Anna-Aigen, die FF Frutten-Gießelsdorf sowie die Polizeiinspektion Bad Gleichenberg. Einsatzleiter war Michael Potzinger.