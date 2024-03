Die unsachgemäße und unerlaubte Ablagerung von Asche in einem Waldstück im Ortsteil Plesch in der Marktgemeinde St. Anna am Aigen löste in den Abendstunden am Mittwoch, 20. März, einen Kleinbrand aus. Ein aufmerksamer vorbeifahrender Gemeindebürger entdeckte das Feuer und informierte sofort die Feuerwehr.