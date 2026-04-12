Der Vorfall geschah am Sonntag gegen 10.30 Uhr, als die 58-jährige Niederösterreicherin auf der Skipiste am Hauser Kaibling im Bezirk Liezen unterwegs war. Auf der Abfahrt vom westlichen Gipfelhang in Richtung der Kaibling Alm überfuhr sie laut Polizei zwei Hügel. Dabei wurde sie leicht ausgehoben. Nach dem Wiederaufkommen auf der Piste sackte sie plötzlich zusammen und blieb regungslos liegen.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer sowie der Pistenrettung und einer Ärztin konnte gegen 11:15 Uhr nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden. Der Leichnam wurde ins Tal gebracht. Eine durchgeführte Leichenbeschau ergab, dass die 58-Jährige einen Herzinfarkt erlitten haben dürfte.