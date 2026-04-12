Der gesamte Dachstuhl stand bereits im Vollbrand, als die Feuerwehren am Samstag gegen 16 Uhr zu einem Wohnhausbrand in Tillmitsch ausrückten. Umgehend leiteten sie einen umfassenden Löschangriff unter schwerem Atemschutz ein.

Wie die Polizei später berichtete, dürfte der Brand von einer Nachbarin im Bereich des Balkons bemerkt worden sein, während sich der 51-jährige Hausbesitzer noch im Haus befand und nichts vom Feuer bemerkte. Als sie ihn darauf hinwies, versuchte er selbst noch, den Brand mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Das gelang aber nicht, das Feuer breitete sich rasch aus. Der 51-Jährige erlitt bei seinen Löschversuchen leichte Brandverletzungen, das Rote Kreuz brachte ihn ins LKH Südoststeiermark, Standort Wagna, wo er ambulant versorgt wurde.

Insgesamt standen rund 65 Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehren Tillmitsch, St. Nikolai, Heimschuh und Neutillmitsch im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch das Atemluftfahrzeug der Feuerwehr Leibnitz. Kurz nach 19 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Das Feuer zerstörte das gesamte obere Stockwerk des Wohnhauses, die Decke im betroffenen Bereich stürzte teilweise ein. Laut Polizei haben die bisherigen Erhebungen noch zu keiner konkreten Brandursache geführt, weitere Ermittlungen unter Beiziehung eines Brandsachverständigen sind im Gange.

Außer dem 51-Jährigen wurden keine weiteren Menschen noch Tiere verletzt, der Sachschaden ist beträchtlich. Die Bewohner des Hauses wurden vom Kriseninterventionsteam Steiermark betreut.