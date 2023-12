Knapp 40 Mitglieder von vier umliegenden Feuerwehren waren am Dienstagabend in St. Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiemark im Einsatz. Kurz nach 22 Uhr geriet die Fassade einer Garage sowie ein nahegelegener Bauholzstoß in Brand. Die Hausbewohner (57 und 53 Jahre) konnten das Haus unverletzt verlassen.

Nun konnte die Brandursache von den Kriminalisten des Bezirkes Südoststeiermark ausgeforscht werden. Ein 33-jähriger Kosovare, der seit vielen Jahren in Österreich lebt, soll das Feuer gelegt haben. Er hatte in den Wochen vor dem Brand Arbeiten am Haus und an der Garage der Hausbewohner durchgeführt und wurde angeblich nicht dafür bezahlt.

Deswegen habe er sich zur Tat entschlossen, wie er vor der Polizei angab. Er konnte am Mittwochvormittag über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz festgenommen werden. Zurzeit befindet er sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Er zeigte sich zum Tatvorwurf geständig.