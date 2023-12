Am späten Dienstagabend brach in Glauning (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) an der Fassade einer Garage ein Feuer aus. Die Hausbesitzer bemerkten den Brand gegen 22 Uhr und verständigten die Einsatzkräfte. Innerhalb weniger Minuten trafen die Feuerwehren St. Peter am Ottersbach, Glauning, Eichfeld und Gosdorf am Einsatzort ein.

Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz

Um an den Brandherd gelangen zu können, mussten die Feuerwehrleute zunächst die Fassade und das Dach mit einer Motorkettensäge öffnen. Unter schwerem Atemschutz drangen die Feuerwehrleute in das Innere des Gebäudes vor und begannen mit der Brandbekämpfung. Unter Einsatz einer Wärmebildkamera, eines Atemschutz-Rettungstrupps sowie eines Atemschutz-Reservetrupps konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Der Einsatz selber dauerte aber mehrere Stunden. Insgesamt waren 39 Feuerwehrmitglieder am Brandort.

An dem Garagengebäude entstand erheblicher Schaden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand von Ermittlungen. Neben Feuerwehr und Polizei war auch das Rote Kreuz am Ort des Geschehens.