Wie es zum Unfall kommen könnte, ist völlig unklar: Ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark war am Samstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Motorroller – laut Polizei ein bekanntes italienisches Fabrikat – auf der Bürgergasse vom Hauptplatz Feldbach kommend in Richtung Mühlgasse unterwegs. Auf Höhe Bürgergasse 68 kam der Mann dann zu Sturz. Er schlitterte rund 20 Meter über die Fahrbahn, prallte gegen einen Baum und dann noch gegen ein abgestelltes Auto. Der Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert und von dort weiter in das LKH Graz geflogen. Hier verstarb er gestern (Samstag).

Zeugenhinweise erbeten

Der 47-Jährige konnte nicht mehr zum Unfallhergang befragt werden, bis jetzt haben sich auch noch keine Zeugen des Unfalles bei der Polizei gemeldet. Daher ersucht die Polizeiinspektion Feldbach nun unter der Telefonnummer 059 133-6120 um Zeugenhinweise.

Schon der zweite tödliche Motorradunfall an einem Tag

Am Samstag ist in Murau auch ein 51-jähriger Wiener nach einem Sturz mit seinem Motorrad ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, ist der Mann kurz nach einem Überholvorgang aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und danach zu Sturz gekommen. Beim Aufprall gegen die Leitschiene der Gegenfahrbahn habe er tödliche Kopfverletzungen erlitten. Ein Fremdverschulden konnte von der Polizei ausgeschlossen werden.