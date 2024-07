Die sommerlichen Temperaturen und der Ferienbeginn lockte am Wochenende viele motorisierte Zweiradfahrer auf die Straßen. Doch das Wetter zeigte sich nicht immer von seiner freundlichsten Seite. Die Folge waren mehrere schwere Unfälle – mit einem traurigen Höhepunkt: Im Bezirk Murau kam ein 56-jähriger Biker aus der Slowakei ums Leben, seine mitfahrende Ehefrau wurde lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall auf de B97 zwischen Murau und dem Kreischberg passierte auf regennasser Fahrbahn, dürfte wohl auf einen Fahrfehler zurückzuführen sein. Der Slowake kam ins Schleudern, streifte zunächst einen entgegenkommenden Pkw und krachte dann in einen weiteren Pkw. Für den Motorradlenker gab es keine Rettung mehr, seine Ehefrau (55) kämpft im Klinikum Klagenfurt ums Überleben.

Durch den Regen war auch die Breitenauer Straße nass, als sich wenige Stunden später ein Unfall in Waisenegg (Bezirk Weiz) ereignete. Dort rutschte einem 24-Jährigen, der in einer Vierergruppe unterwegs war, das Vorderrad weg und er prallte mit seinem Motorrad in eine Leitschiene. Der Lenker wurde schwer verletzt, wieder musste der Rettungshubschrauber (C 16) aufsteigen.

Riskantes Überholmanöver

Drei Schwerverletzte gab es bei einer Kollision zweier Motorräder am Samstag im Altaussee. Dem Unfall war ein riskantes Überholmanöver eines 27-jährigen Wieners vorausgegangen. Er fuhr an einer Autokolonne vorbei und krachte in das entgegenkommende Motorrad, auf dem ein 61-jähriger Tscheche und seine Begleiterin (60) saßen.

Eine Gruppe tschechischer Motorradlenker war es auch, die in einem Auffahrunfall auf der B 70 in Voitsberg am Freitagnachmittag verwickelt waren. Dabei erlitt ein 53-Jähriger schwere Verletzungen.