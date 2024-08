Am Samstagvormittag gegen 9.45 Uhr kam es in Triebendorf zu einem Unfall: Ein 51-Jähriger aus Wien fuhr mit seinem Motorrad auf der Murtal Straße (B96) aus Richtung Frojach in Richtung Murau. Kurz nach einem Überholvorgang geriet er aus unbekannter Ursache ins Schleudern und stürzte.