Am Wochenende ereigneten sich in der Steiermark gleich mehrere Verkehrsunfälle. Einen besonders schweren gab es leider auch auf der B71, dem Zellerrain nahe Mariazell. Um die Mittagszeit am Samstag kollidierte dort ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Steyr aus bisher unbekannter Ursache mit einem 57-jährigen Motorradlenker aus Wien. Während die vier Insassen des PKW unverletzt blieben und unverzüglich Erste Hilfe leisteten, zog sich der Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu.