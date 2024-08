Am Sonntag kam es auf der der Hochschwab Straße (B 24) zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 40-jähriger Motorradfahrer war dort von Wildalpen in Richtung Gußwerk (Gemeinde Mariazell) unterwegs, als er nahe Rotmoos in einer starken Rechtskurve stürzte. Der Mann aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde über den Lenker des Motorrads geschleudert und landete auf einer Böschung. Dabei kam er so unglücklich mit den Armen voran auf, dass er sich mehrere, teilweise offene Brüche an beiden Armen zuzog.

Nur wenige Minuten nach dem Unfall traf bereits ein First Responder des Roten Kreuz Mariazellerland ein und setzte die Versorgung der Ersthelfer fort. Die Mannschaft des Notarzhubschraubers Christophorus 15 übernahm bei ihrem Eintreffen die notärztliche Versorgung des Verletzten. Der 40-Jährige konnte schließlich in stabilem Zustand in das Landeskrankenhaus Amstetten geflogen werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Gußwerk und Mariazell sicherten unterdessen gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab und bargen das Motorrad.