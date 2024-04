Gegen 15.30 Uhr kam es am Freitag auf der B24 zwischen Gußwerk und Greith zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Gänserndorf stürzte aus bisher unbekannter Ursache in einer Kurve und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der 32-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen an seinem Oberschenkel und einem Arm.