Am Mittwochnachmittag kam es in Sankt Marein im Mürztal im Kreuzungsbereich der L118-Semmering Begleitstraße und der Parkstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw und ein Motorrad waren aus bisher unbekannter Ursache miteinander kollidiert, der Lenker des Motorrads erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das LKH Hochsteiermark eingeliefert.