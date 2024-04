Donnerstagfrüh war ein 16-jähriger Weststeirer mit seinem Leichtmotorrad am Mühlangerweg in Frauental an der Laßnitz unterwegs. Es hatte sich eine Kolonne an Fahrzeugen gebildet, da laut Polizei viele davon auf die B 76 abbiegen wollten.

Aus noch unbekannten Gründen konnte der Weststeirer vor der stehenden Kolonne nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Leichtmotorrad krachte hinten in den Pkw einer Frau, die ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg ist. Der 16-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.

Straße für Verkehr gesperrt

Gegen 8.05 Uhr wurden Polizei, Rettung, Notarzt und Feuerwehr alarmiert. Nach der Erstversorgung brachte man den Lenker ins UKH Graz. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon. Nachdem die Polizei den Unfallort freigegeben hatte, säuberten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Frauental an der Laßnitz die Straße. Das Auto war laut Polizei zwar im hinteren Bereich beschädigt, aber noch fahrbereit. Das Leichtmotorrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt und von einem Abschleppunternehmen abgeholt. Während des Einsatzes war die Straße für den gesamten Verkehr gesperrt.