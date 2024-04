Kurz vor 18 Uhr kam es am Donnerstag auf der B73 in Edelstauden (Gemeinde Pirching am Traubenberg) auf Höhe des Feuerwehrhauses zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradlenker war aus Richtung Graz kommend offenbar zu weit nach links gekommen und hatte einen entgegenkommenden Klein-Lkw gestreift. Dann war er zu Sturz gekommen und auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite mit seinem Fahrzeug zum Stillstand gekommen. Der Mann wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Die Verletzungen dürften aber nach ersten Informationen nicht schwerwiegend sein. Das Motorrad wurde stark beschädigt.