Ein zwölfjähriger Bub aus Deutschland ist am Samstagnachmittag in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) von einer Schlange gebissen worden. Laut Rotem Kreuz begab sich die Familie des Buben ins Gesundheitszentrum in Mariazell. Von dort wurde das Kind nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen zu einem Flugplatz transportiert und an die Besatzung eines Notarzthubschraubers übergeben. Der Patient wurde in das Landesklinikum Amstetten geflogen. Bei der Schlange hatte es sich vermutlich um eine Kreuzotter gehandelt.

Pkw und Motorrad kollidierten

Erstversorgung nach Schlangenbiss © FW Mariazell/Leodolter

Fast gleichzeitig forderte auch noch ein Unfall die Einsatzkräfte: Kurz nach 14 Uhr kam es nämlich aus bisher unbekannter Ursache auf der B24, der Hochschwabbundesstraße, zwischen Greith und Rotmoos zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer wurde dabei über die Motorhaube des Pkw geschleudert und verletzt. Nach notärztlicher Erstversorgung durch das Notarztteam des Roten Kreuz Mariazellerland wurde der 18-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Leoben in stabilem Zustand in das Landesklinikum Scheibbs gebracht. Im Einsatz standen neben dem Roten Kreuz Mariazellerland zudem die Freiwilligen Feuerwehren Gußwerk und Mariazell sowie die Exekutive.