Eine rund 30 Meter lange Ölspur in der Mitte der Fahrbahn wurde einer Motorradfahrerin am Samstagvormittag auf der B 20 im Ortsgebiet von Turnau zum Verhängnis. Die Maschine geriet auf der rutschigen Oberfläche ins Schleudern, wodurch die Lenkerin die Kontrolle verlor und stürzte.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle

Dabei wurde die Frau unbestimmten Grades verletzt und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit der Rettung ins LKH in Bruck an der Mur eingeliefert werden. Die Freiwillige Feuerwehr Turnau stand mit 14 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen Uhr im Einsatz und sicherte die Unfallstelle.

Während der Bergung des Motorrades und dem Binden der Ölspur musste der Verkehr kurzzeitig angehalten werden.