Erst am Freitagnachmittag ereignete sich im Raum Mariazell ein schwerer Motorradunfall: Ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Gänserndorf war aus noch unbekannter Ursache in einer Kurve gestürzt, prallte gegen ein Verkehrsschild und musste ins LKH Amstetten geflogen werden. Einen Tag später, am Samstag (13. April), ereignete sich erneut ein schwerer Motorradunfall im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag – abermals in Mariazell – auf der Hochschwabbundesstraße.

Auf der beliebten Motorradstrecke zwischen Gußwerk und Wildalpen stürzte ein 54-jähriger Salzburger im Bereich Hochleiten aus bisher ungeklärter Ursache und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein First Responder und eine Rettungsmannschaft des Roten Kreuzes Mariazellerland führten die Erstversorgung des gestürzten Motorradfahrers durch, die vom Team des kurz darauf eintreffenden Notarzthubschraubers Christopherus 17 fortgesetzt wurde.

Mehrere Frakturen

Der Lenker wurde mit dem Verdacht auf mehrere, teilweise offene Frakturen auf beiden Beinen sowie Schmerzen im Wirbelsäulenbereich in das Landeskrankenhaus Rottenmann geflogen. Nach Angaben des Roten Kreuzes handelte es sich bereits um den dritten Unfall innerhalb einer Woche auf dieser Motorradstrecke.

Im Einsatz standen das Rote Kreuz Mariazellerland mit einem First Responder und einem Rettungswagen samt Besatzung, der Notarzthubschrauber Christophorus 17 sowie die Exekutive.